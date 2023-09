Giustizia: Siracusano, avanti con riforma, correggiamo storture del sistema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti – ha proseguito Siracusano – hanno ostacolato il presidente Berlusconi anche sulla riforma della giustizia, considerando gli inquirenti dominus e la politica supina alle indicazioni delle Procure. Con Berlusconi abbiamo, invece, messo in primo piano i diritti dei cittadini, la tutela degli innocenti, l'affermazione delle garanzie costituzionali.Una grande innovazione, lanciata con grande coraggio, che è costata al presidente Berlusconi una persecuzione giudiziaria vergognosa e feroce”. “Tutti – ha rimarcato – abbiamo il dovere di portare avanti la riforma della giustizia per Berlusconi e per tutti i cittadini innocenti: dobbiamo correggere tutte le storture del sistema giustizia”. “Il Dna di Forza Italia ha impresso il manifesto politico che Berlusconi ci ha lasciato, e grazie all'autorevolezza dei nostri ministri e del nostro segretario nazionale Antonio Tajani all'interno di questo governo riusciremo a portare avanti le riforme che servono al Paese", ha concluso il sottosegretario Siracusano. (Rin)