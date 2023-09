Usa: senatori democratici scrivono a Blinken, Israele non rispetta requisiti per accesso a programma Visa Waiver

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di senatori democratici ha scritto una lettera al segretario di Stato, Antony Blinken, chiedendo di non ammettere Israele all’interno del programma Visa Waiver Program, che consente a cittadini di determinati Paesi di recarsi negli Stati Uniti per 90 giorni, senza bisogno di un visto. Nella lettera, ottenuta dal portale di informazione “Axios”, i senatori affermano che Israele non riuscirà a rispettare tutti i requisiti per l’ammissione entro la scadenza prevista, fissata al 30 settembre. Il relativo memorandum è stato firmato lo scorso luglio, e da allora il dipartimento di Stato e il dipartimento della Sicurezza interna stanno conducendo diverse verifiche sul rispetto dei requisiti da parte degli israeliani, dedicando particolare attenzione alle regole imposte ai cittadini Usa di etnia palestinese. La decisione sull’ammissione di Israele dovrà essere presa entro il 30 settembre, e fonti anonime hanno riferito ad “Axios” che il governo federale intende confermare il rispetto dei requisiti, portando avanti il processo di adesione. Nella lettera, i senatori affermano di essere “seriamente preoccupati”, ricordando che, in base al memorandum, Israele dovrà istituire un sistema unico per tutti i viaggiatori statunitensi entro il primo maggio 2024, ben oltre la scadenza di fine mese. Se Israele non sarà in grado di rispettare i requisiti di reciprocità stabiliti dal programma, avrebbe a disposizione altri 12 mesi per mettersi in regola. “Un Paese che aderisce al programma non può discriminare alcuni gruppi di cittadini statunitensi per i primi sette mesi, solo perché li tratterà equamente per gli ultimi cinque: inoltre, ammettere un Paese che non rispetta i requisiti è una violazione della legge”, si legge nella lettera. Alla richiesta, guidata dal senatore Chris Van Hollen, hanno aderito i colleghi Brian Schatz, Tammy Baldwin, Tom Carper, Tammy Duckworth, Dick Durbin, Martin Heinrich, Ed Markey, Jeff Merkley, Jack Reed, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Peter Welch, Jean Shaheen e Tina Smith. (Was)