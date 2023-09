Roma: Masi-Tozzi (Fd'I), bocciata mozione su piazza Indipendenza, Pd ascolti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata bocciata in Aula Giulio Cesare una mozione sulla riqualificazione di piazza Indipendenza presentata da Fratelli d'Italia. "Siamo comunque intenzionati a insistere sull'argomento perché crediamo fermamente che ci sia la necessità di ascoltare le richieste dei residenti e di creare sulla piazza uno spazio che sia a disposizione dei cittadini, con un'area verde, seguendo una concezione più moderna dell'area", spiegano in una nota la consigliera capitolina di Fd'I Mariacristina Masi e il consigliere di Fd'I al Municipio Roma I, Stefano Tozzi. "Chiederemo a questo punto una commissione ad hoc per vedere se l'amministrazione abbia idee chiare in merito e per portare avanti le nostre proposte", concludono. (Com)