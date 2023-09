Lombardia: Cantoni (Lombardia Ideale) su rinvio stop Euro 5, scelta di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso al Governo nazionale di centrodestra per questa scelta di buon senso che dimostra sensibilità e attenzione verso famiglie e imprese. L'ambientalismo ideologico ed estremo porta a misure il cui unico effetto è creare disagi e imporre esborsi ingiusti e spesso insostenibili ai cittadini. Concordo perfettamente con l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione: non si possono costringere decine di migliaia di famiglie a sostituire la propria automobile dall'oggi al domani. La crisi climatica si combatte con azioni ponderate e mirate ed è pertanto necessaria una gradualità nei cambiamenti che permetta il giusto equilibrio tra la sostenibilità ambientale e quella socio-economica. La Giunta Fontana in questo senso dimostra la sua attenzione con misure come il bando da 10 milioni di euro che prevede incentivi per la sostituzione dei veicoli inquinanti a cui hanno già aderito quest'anno più di 4 mila famiglie lombarde". Lo afferma Alessandro Cantoni (Lombardia Ideale), Presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale, in merito al decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri che prevede la facoltà per la Regione Lombardia, unitamente a Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, di attuare misure di limitazione della circolazione dei veicoli diesel euro 5 esclusivamente a partire dal 1° ottobre 2024 e in via obbligatoria solo dal 1° ottobre 2025. (Com)