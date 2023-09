© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non con i congedi paritari, non con nuovi nidi, non alleggerendo il carico di cura per le donne. Per Roccella l'unico modo per incentivare la natalità è ricordare che i figli li fanno un uomo e una donna che vivono insieme. Punto, tanto basta. Problema risolto. Ma dove vive?". Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato Alessandro Zan, responsabile Diritti della segreteria nazionale del Partito democratico. (Rin)