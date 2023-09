Usa: Nancy Pelosi si ricandiderà nel 2024 per il suo seggio alla Camera dei rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, ha confermato oggi di essere intenzionata a correre per la rielezione al suo seggio nello Stato della California, il prossimo anno. Lo ha confermato un membro del suo staff al “Washington Post”, dopo le recenti incertezze sul futuro in politica della deputata 83enne, che lo scorso anno ha anche lasciato il suo incarico di leader del caucus dei democratici alla Camera. (Was)