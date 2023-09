Grecia: ministro Crisi climatica, bilancio vittime maltempo sale a 10

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime del maltempo in Grecia è salito a 10, mentre sono 4 le persone che risultano ancora disperse. Lo ha reso noto il ministro della Crisi climatica e della Protezione civile, Vassilis Kikilias, citato dal quotidiano “Kathimerini”. “Continuiamo a monitorare la situazione del fiume Pinios”, ha spiegato Kikilias, sottolineando che a seguito delle inondazioni “è stata avviata ieri un’enorme operazione di salvataggio in 14 villaggi”. Il ministro ellenico ha aggiunto che è “necessario che tutti prestino grande attenzione, poiché i fenomeni delle alluvioni potrebbero tornare a intensificarsi in qualsiasi momento”. A seguito dell’emergenza meteorologica che ha colpito la Grecia, il ministero della Salute ha disposto l’immediata attuazione dei controlli sanitari nel sistema della rete idrica. (Gra)