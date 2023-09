Napoli: Graziano (Forum italiano export), potenziare sicurezza ricorrendo anche a militarizzazione quartieri più a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Antonio Graziano, responsabile Sanità del Forum italiano dell’export e ceo di Rigenera - Hbw, “l’idea che basti soltanto il potenziamento delle strutture didattiche per strappare alla strada e alla carriera del crimine intere generazioni è una pia illusione”. “È un errore considerare l’emergenza criminalità a Napoli soltanto da un punto di vista sociale. Si tratta, invece – ha sottolineato –, di una questione che va affrontata anzitutto dal punto di vista delle politiche di sicurezza, anche attraverso misure drastiche come la militarizzazione dei quartieri a più alto rischio”. “Bisogna abbandonare, e lo dico da napoletano che vive e lavora al Nord, l’idea che se ci sono queste sacche di malavita, di violenza e di sopraffazione, la colpa sia della società che non è riuscita a proporre a questi soggetti dei modelli alternativi”, ha proseguito. “Pensare che un giovane che guadagna mille euro al giorno, gestendo una piazza di spaccio o facendo il killer, possa trovare interesse per un lavoro onesto è soltanto un’utopia che non ha alcun fondamento nella realtà”, ha aggiunto. “Lo Stato – ha detto ancora – ha il compito supremo di mantenere la sicurezza e l’ordine. Abbandoniamo una volta per tutte questa visione giustificazionistica e perdonistica per i criminali e iniziamo anche a rivedere le leggi con cui affrontare questa emergenza”. “È necessario – ha concluso – abbassare l’età imputabile e iniziare a trattare i killer minorenni non come ragazzi che hanno commesso un errore ma come soggetti a perfetto titolo inseriti nel contesto criminale”. (Ren)