FI: Fascina a giovani partito, come diceva Berlusconi siete linfa vitale

21 luglio 2021

- Il presidente, il mio amato Silvio Berlusconi, ha sempre sostenuto che voi siete la forza propulsiva del nostro movimento, l'ossatura che lo sostiene, la linfa vitale che lo rende attrattivo. Lo scrive scrive Marta Fascina in una lettera inviata in occasione della cerimonia di apertura della convention di Forza Italia giovani, a Gaeta. “Il nostro movimento giovanile - la prevista ampia partecipazione li a Gaeta lo dimostra - rappresenta un unicum nel panorama politico italiano: giovani brillanti, studenti modello e professionisti preparati - sottolinea Fascina - tutti accomunati da una immensa passione politica, uno spiccato spirito solidaristico e una eccezionale propensione alla cura della cosa pubblica. Tutti con il sole in tasca e, soprattutto, tutti autentici sognatori”, conclude. (Rin)