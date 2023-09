Usa-India: Biden incontra Modi, ribadito impegno a collaborare nella difesa e nella transizione verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato a Nuova Delhi il primo ministro indiano, Narendra Modi. I leader, si legge in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito la partnership bilaterale, elogiando i progressi raggiunti finora nell’attuazione degli obiettivi di cooperazione stabiliti in occasione della visita di Modi a Washington, lo scorso giugno. Entrambi hanno sottolineato la necessità di continuare a lavorare per “trasformare la partnership strategica tra India e Stati Uniti sotto ogni aspetto, sulla base di fiducia e rispetto reciproco”, ribadendo che i principi di libertà, democrazia e inclusione sono “cruciali per rafforzare la nostra relazione”. Biden, si legge nel comunicato, ha elogiato la presidenza indiana del G20, la quale “ha dimostrato che piattaforme come questa sono in grado di portare risultati importanti”. I leader hanno anche ribadito l’importanza del formato Quad (Stati Uniti, Australia, India e Giappone) per garantire la stabilità nella regione indopacifica, in vista del summit dei leader che si terrà proprio in India, nel 2024. Biden, inoltre, ha confermato il suo sostegno ad una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo da includere anche l’India come membro permanente. (segue) (Was)