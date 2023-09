Usa-India: Biden incontra Modi, ribadito impegno a collaborare nella difesa e nella transizione verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio, si legge nella nota, si è incentrato soprattutto sul ruolo delle nuove tecnologie nel definire il futuro della partnership tra India e Stati Uniti. Biden e Modi hanno ribadito la necessità di garantire la sicurezza, l’accessibilità e la resilienza degli attuali ecosistemi tecnologici e delle catene di approvvigionamento. Su questo fronte, i due leader hanno valutato positivamente i progressi verso l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto per la cooperazione spaziale, soprattutto sul versante commerciale. “India e Stati Uniti intendono anche rafforzare il coordinamento nel campo della difesa planetaria, per proteggere la Terra e gli asset spaziali dal possibile impatto di asteroidi o altri oggetti”, si legge nel comunicato. Entrambi hanno ribadito di voler contribuire alla resilienza delle catene globali per l’approvvigionamento di semiconduttori e nel campo dei servizi di telecomunicazione, impegnandosi a rafforzare la cooperazione bilaterale nella ricerca scientifica. “I due leader chiederanno alle rispettive amministrazioni di promuovere politiche e norme regolamentari tese a facilitare un maggiore interscambio tecnologico, tra i due Paesi, a livello industriale, accademico e governativo”, si legge nel testo. (segue) (Was)