Russia: ambasciatore armeno convocato al ministero degli Esteri per "passi ostili" di Erevan

- Il ministero degli Esteri russo ha convocato oggi l'ambasciatore armeno, Vagarshak Harutyunyan, a causa di "una serie di passi ostili" intrapresi da Erevan in confronti di Mosca. È quanto si legge in un comunicato stampa pubblicato sul sito del ministero degli Esteri della Russia. In particolare, il provvedimento del dicastero russo è arrivato a seguito dell'avvio del processo di ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, e di un viaggio a Kiev di Anna Hakobyan, moglie del primo ministro armeno Nikol Pashinyan, per il "trasferimento di aiuti umanitari al regime nazista di Kiev". Nella nota si menziona anche lo svolgimento di esercitazioni militari con la partecipazione degli Stati Uniti sul territorio dell’Armenia. Il ministero russo ha inoltre condannato le "dichiarazioni offensive" fatte dal presidente dell'Assemblea nazionale armena, Alen Simonyan, contro la portavoce del dicastero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Separatamente, è stata espressa la preoccupazione per la detenzione in Armenia del blogger Mikael Badalyan e del giornalista della radio 'Sputnik Armenia' Ashot Gevorkyan", prosegue il comunicato. Il ministero di Mosca ha comunque riferito che la Russia e l'Armenia rimangono alleati, "e tutti gli accordi per lo sviluppo e il rafforzamento delle partnership saranno pienamente attuati a beneficio dei rispettivi popoli". (Rum)