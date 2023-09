Libia: Noc, produzione petrolio ha superato 36 milioni di barili ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc) della Libia ha annunciato che nel mese di agosto sono stati prodotti 36 milioni e 517 mila barili di greggio. Lo ha riferito la società in un comunicato, spiegando che i prodotti petroliferi hanno superato nello stesso periodo le 458mila tonnellate. In particolare, i prodotti petrolchimici sono stati 24mila tonnellate e i condensati 199mila tonnellate, mentre la produzione di gas ammonta a un miliardo e 71 milioni di metri cubi nel mese di agosto. Petrolio e gas costituiscono il 90 per cento della ricchezza del Paese. (Lit)