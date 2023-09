Francia: tribunale annulla procedura contro militanti di estrema destra per irregolarità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Parigi ha annullato per irregolarità una procedura giudiziaria nei confronti di sette persone vicine ai movimenti di estrema destra, accusate di aver commesso violenze dopo la semifinale della partita di calcio tra Francia e Marocco agli ultimi Mondiali. Lo riferiscono i media francesi. Secondo il tribunale, gli arresti, avvenuti il 14 dicembre 2022 in un bar del 18mo arrondissement, sono stati effettuati da poliziotti che hanno agito in una zona al di fuori del perimetro assegnatogli. Per questo motivo sono state annullate anche le multe. (Frp)