Lazio: Rocca, Regione con 22 miliardi di debito, sia congelato pagando interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho trovato una Regione Lazio "con 22 miliardi di debito, una finanziaria, e con una situazione di assenza e passione sulle cose che potevano essere fatte. Mancava l'attenzione sulle piccole cose. Spero che il debito si possa congelare, pagando gli interessi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo alla sesta edizione di "Itaca 2023" a Formello, intervistato dal direttore del quotidiano "Il Tempo", Davide Vecchi. "È ovvio che 22 miliardi di debito sono tanti, però mi auguro che, confrontandoci con il governo, si possa congelare il debito, pagando gli interessi, come è stato fatto con l'amministrazione Zingaretti, per poter investire, soprattutto nei servizi essenziali, perché altrimenti le risorse sono poche per le difficoltà che abbiamo ereditato", ha concluso. (Rer)