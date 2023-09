Lazio: Rocca, fango su De Angelis per coprire cose buone fatte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho qualche sassolino da togliermi: tutto il caos di questa estate, il fango gettato sulla Regione Lazio e su Marcello De Angelis", che si è dimesso da responsabile della comunicazione istituzionale, dopo il post delle polemiche sulla strage di Bologna "è stato fatto per coprire le tante cose buone che abbiamo fatto". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato a Formello dal direttore del quotidiano "Il Tempo" Davide Vecchi nell'ambito della rassegna "Itaca 20.23 - Viaggio tra le idee". "Non potendo parlare di fatti, hanno usato un caso specifico, istituzionalmente sgrammaticato, come la sua frase - ha aggiunto Rocca -. Si è parlato un mese solo di questo senza parlare delle tante cose che vengono fatte di buono". (Rer)