Femminicidio: Roccella, politica sia concorde su rapido sì a legge governo

20 luglio 2021

- "La cronaca si incarica purtroppo, con cadenza costante, di confermare come la piaga del femminicidio sia un’autentica emergenza contro la quale però si può fare molto. La proposta di legge del governo, che punta sulla tempestività delle misure preventive, è in campo. E’ stata presentata come legge ordinaria per favorire la massima condivisione, e auspichiamo che questa condivisione ci sia anche sull’esigenza di discuterla e approvarla in tempi rapidissimi". Lo dichiara la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, che aggiunge: "E nella stessa direzione va l’implementazione del 'Codice rosso' approvata ieri in via definitiva e promossa da Giulia Bongiorno. Ci sono tutte le condizioni per fare presto e bene, per contribuire a fermare questa scia di sangue e di dolore come oggi il presidente Mattarella ha invitato a fare". (Rin)