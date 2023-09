Roma: Ciarla (Pd), buon lavoro a Pallottini nuovo presidente centrale del latte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Massimo Pallottini nuovo presidente della Centrale del Latte di Roma, una realtà produttiva importante del nostro territorio e un marchio storico della Capitale e dell'intera Regione Lazio". Lo dichiara in una nota il capogruppo Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio, Mario Ciarla. "Sono sicuro, avendo potuto apprezzare le sue capacità e competenze anche durante il mio incarico di presidente dell'Arsial, che con la sua esperienza saprà garantire la continuità industriale e rilanciare l'azienda per guidarla verso le nuove sfide che l'attendono nel futuro", conclude Ciarla. (Com)