Roma: assessora Sicurezza, più controlli per supportare lavoro esercenti onesti Trastevere

- Più controlli "per supportare il lavoro di tanti esercenti onesti che lavorano correttamente". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, a seguito degli ultimi episodi di mala movida a Trastevere. "La situazione notturna di Trastevere - aggiunge - sta diventando esplosiva, all'assembramento dei ragazzi si sommano episodi di delinquenza pura che non possiamo accomunare però. Aumenteremo la presenza della polizia locale in quei luoghi e per assicurare una maggiore sicurezza parleremo di questo tema al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica della prossima settimana. Inoltre con la presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi incontreremo esercenti e cittadini. Questa situazione, infatti, ha un impatto devastante sia sulla vita dei residenti sia sugli esercizi commerciali di una zona che ha sempre più bisogno di essere decongestionata", conclude Lucarelli. (Com)