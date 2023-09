Lazio: Rocca, De Angelis ha detto cose che in tanti pensano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insulti peggiori a Marcello De Angelis "sono arrivati dal deputato di Europa verde Angelo Bonelli e dal consigliere regionale di Azione Alessio D'Amato, che nel 1996 a Cassazione avvenuta, avevano firmato un documento in Consiglio regionale che diceva esattamente quello che De Angelis ha detto. Quello che io non sopporto è la disonestà intellettuale. La sostanza di quello che ha detto De Angelis è quello che in tanti pensano e che chiedono di approfondire". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervistato a Formello dal direttore del quotidiano "Il Tempo" Davide Vecchi nell'ambito dell'evento "Itaca 20.23 - Viaggio tra le idee". Marcello De Angelis si è dimesso dal ruolo di responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, dopo il post delle polemiche sulla strage di Bologna in cui aveva messo in dubbio la colpevolezza degli ex Nar condannati con sentenza definitiva per l'attentato. (Rer)