Cultura: "Napoli incontra il mondo", al via domani la kermesse alla Mostra d’Oltremare (2)

- “Napoli sta crescendo, ormai è una città multiculturale", ha sottolineato, intervenendo stamattina a Palazzo San Giacomo alla presentazione della kermesse, l’assessore al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato. "Per questa ragione - ha proseguito - siamo felici di ospitare questi due weekend di avvicinamento alle culture del mondo, un'occasione preziosa per apprezzare da vicino le tradizioni degli altri paesi e accorciare sempre di più le distanze con le comunità straniere residenti in città, ma anche per accogliere con maggiore consapevolezza delle differenze culturali, le migliaia di turisti che scelgono Napoli come meta preferita dei loro viaggi. Questo progetto rientra inoltre nel percorso di rilancio e di valorizzazione come spazio fieristico della Mostra d'Oltremare, che sta ritornando finalmente ad essere motivo di orgoglio per tutti i napoletani”. “Siamo molto contenti di portare la multiculturalità nuovamente a Napoli, una città che ogni anno ci accoglie sempre con maggiore entusiasmo. Torniamo con tantissime novità, con nuovi festival all’interno del format originale", ha spiegato Alessandra Lombardi, del team organizzatore dell’evento. "Nel cartellone di 'Napoli incontra il mondo' - ha aggiunto - ci saranno dodici palchi con oltre duecento spettacoli e trecento artisti. Inoltre avremo 600 stand in rappresentanza di 50 aree culturali di tutto il mondo e 40 stand con l’offerta legata alla gastronomia dei vari paesi che sono presenti”. (Ren)