Pd: Schlein, dobbiamo recuperare astensionismo non competizione per zero virgola

- “Veniamo da una sonora sconfitta alle ultime elezioni politiche, siamo impegnati a ricostruire una proposta credibile. Dobbiamo convincere quel 50 per cento degli italiani che non vanno più a votare. Non ce ne frega niente della competizione quotidiana per lo zero virgola dei sondaggi con le altre forze di opposizione”. Lo ha detto la segreteria del Partito democratico Elly Schlein intervistata dall’attore Giovanni Storti dal palco della Kermesse Fuoricinema a Milano. (Rem)