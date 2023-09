Caivano: Nappi (Lega), da governo fatti concreti, Campania merita classe dirigente degna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Campania Severino Nappi, in quota Lega, plaude all’iniziativa del governo su Caivano e auspica una nuova classe dirigente per la regione. “Credo che dovremmo prendere atto che questo governo non parla ma fa”, ha osservato Nappi a margine del Consiglio regionale odierno. “Abbiamo avuto degli interventi significativi immediati, un’integrazione delle forze, un’azione da parte del mistero degli Interni e dello stesso premier che danno il segnale di come si voglia intervenire. Poi le critiche, specie da chi si è limitato ad assistere senza fare niente, sono inaccettabili”, ha proseguito. Sulla nomina del commissario straordinario per la riqualificazione di Caivano, ha osservato: “I commissari servono se si prende atto dell’inefficienza delle amministrazioni. Non sono contento che si debba avere un commissario. Sarei contento che ci fossero amministrazioni competenti. La vera scommessa è questa: avere in Campania una classe dirigente degna di questo nome e di questa terra”, ha concluso. (Ren)