- Brasile: sale a 42 morti e 25 dispersi il bilancio ciclone nel sud del Paese - È salito a 42 morti e almeno 25 dispersi il bilancio delle vittime causate dal ciclone extratropicale che ha colpito gli stati meridionali brasiliani di Rio Grande do Sul e Santa Catarina. La protezione civile di Rio Grande do Sul ha confermato 41 morti nello stato. Una vittima è stata registrata nello stato di Santa Catarina. Quindici decessi sono avvenuti nel municipio di Muçum, nella regione della Vale do Taquari, dove si registra la situazione più difficile. Secondo le autorità tutti i dispersi sono residenti nel municipio dove l'85 per cento del territorio è stato allagato lasciando la città senza energia elettrica né collegamenti telefonici e internet per quasi quattro giorni. Molte strade e autostrade che portano al municipio sono bloccate e anche un tratto della rete ferroviaria è stato interrotto. Il secondo municipio più colpito è quello di Roca Sales, con 10 vittime. In tutto si contano 10.601 tra sfollati e persone che hanno perso la casa. (segue) (Res)