I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Italia: Messana (Italcam) a "Nova", nuova regola fiscale positiva ma presenta rischi - L'approvazione della riforma delle regole economico-finanziarie del Brasile, che rende più flessibile il tetto alla spesa pubblica, è motivo di ottimismo, anche se il nuovo assetto presenta rischi in termini di crescita del debito pubblico e risulta difficile da rispettare. Lo riferisce ad "Agenzia Nova" il presidente della Camera di commercio Italia-Brasile di San Paolo, Graziano Messana. "La nuova regola è estremamente complessa e piena di caveat e automatismi che la rendono incomprensibile alla gran parte dell'opinione pubblica, oltre che di difficile attuazione. Inoltre, esistono criticità non secondarie che potrebbero pesare sulla crescita futura del Brasile, soprattutto in termini di aumento del debito pubblico", ha detto. La nuova regola sostituisce la legge che imponeva un tetto rigido alla spesa pubblica approvata dal governo dell'ex presidente Michel Temer, nel 2017. "Dopo le importanti riforme sul diritto del lavoro avviate dal governo Temer – prosegue Messana - le nuove regole fiscali rappresentano comunque un passaggio molto importante per lavorare in modo costruttivo sulle riforme strutturali, cosa di cui il Brasile ha grande bisogno". (segue) (Res)