I fatti del giorno - America latina (5)

- Messico: Lopez Obrador sabato in Cile, eviterà spazio aereo del Perù - Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, allungherà di un'ora il volo che effettuerà domani in Cile. Il capo dello Stato, da stasera in Colombia, ha infatti annunciato che non intende sorvolare lo spazio aereo del Perù, Paese il cui governo lo ha dichiarato persona "non grata" per alcune dichiarazioni giudicate "ingerenze". "Lo dico da subito, in modo che non ci siano polemiche posticce. Siccome è noto che non abbiamo buone relazioni con il governo del Perù, non chiederemo il permesso per solcare lo spazio aereo", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Impiegheremo più tempo, un'ora in più per fare il giro", ha aggiunto il presidente rimarcando che "non si tratta di una questione di odio". (Res)