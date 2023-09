© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Tsmc, vendite crollate del 13,5 per cento annuo ad agosto - L'azienda Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (Tsmc) ha registrato un crollo delle vendite del 13,5 per cento su base annua ad agosto, complice l'indebolimento della domanda globale di dispositivi elettronici. Stando a quanto riferito dall'azienda, le vendite nel periodo di riferimento si sono attestate a 5,90 miliardi di dollari, cifra che segna un aumento del 6,2 per cento su base mensile e che si pone ai massimi dallo scorso gennaio. Complessivamente, da gennaio ad agosto, Tsmc ha generato vendite per poco più di 31 mila miliardi di dollari, in calo del 5,2 per cento su base annua. La dirigenza dell'azienda, riporta l'agenzia di stampa taiwanese "Central News Agency", stima inoltre che le vendite nel 2023 potrebbero diminuire del 10 per cento in termini di dollari. (segue) (Res)