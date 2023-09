© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: Koshi, Corte suprema ordina nomina di Karki come capo del governo - La Corte suprema del Nepal ha ordinato la nomina di Hikmat Bahadur Karki come capo del governo di Koshi, uno dei sette Stati del Paese. L’ordine è stato emesso ieri da un collegio di cinque giudici, con una scadenza di 48 ore per la sua esecuzione. La massima autorità giudiziaria, accogliendo un ricorso dello stesso Karki, esponente del Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) e già capo del governo statale, ha giudicato incostituzionale l’insediamento di Uddhav Thapa, esponente del Congresso nepalese (Nc). Karki aveva assunto la guida del governo di Koshi dopo le elezioni dello scorso novembre, alle quali l’Uml si era presentato insieme al Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal. Il Centro maoista ha poi cambiato alleanza dando vita a una coalizione col Congresso e altre forze politiche. Karki ha formato un esecutivo di larghe intese ed è riuscito a rimanere alla guida dell’esecutivo fino al 30 giugno, quando è stato sfiduciato. (segue) (Res)