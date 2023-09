© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Bangladesh: colloquio Modi-Hasina, diversificare cooperazione e rafforzare legami - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricevuto oggi nella sua residenza di Nuova Delhi l’omologa del Bangladesh, Sheikh Hasina, in visita nella capitale indiana per partecipare come ospite al vertice del G20 di domani e dopodomani. Lo riferisce l’ufficio del premier indiano. Modi ha definito l’incontro “proficuo” e ha sottolineato che le relazioni bilaterali hanno registrato progressi significativi negli ultimi nove anni. Il colloquio si è concentrato, in particolare, sui temi della connettività e del commercio. Le parti hanno concordato di diversificare la cooperazione e di rafforzare i legami in una serie di settori tra cui la connettività, la cultura e gli scambi interpersonali. (Res)