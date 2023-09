I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Gemelli, partnership con Palantir Technologies per sviluppo medicina digitale - Palantir Technologies Inc. (Nyse: PLTR) (“Palantir”), azienda leader nell'innovazione e l'uso strategico dei dati, e Gemelli Generator Real World Data (Rwd), laboratorio di ricerca della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, hanno avviato una partnership per realizzare soluzioni di ricerca nell'ambito della medicina digitale, facendo leva sull'intelligenza artificiale e la gestione a elevate prestazioni dei big data. Lo comunica in una nota la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Il centro di ricerca generator Rwd - spiega la nota - utilizzerà Foundry, la piattaforma operativa innovativa di Palantir, per la gestione e l'elaborazione su larga scala dei dati clinici. Le funzionalità di intelligenza artificiale di Foundry saranno utilizzate a supporto della ricerca clinica traslazionale, con l'obiettivo di contribuire ai processi di miglioramento dei sistemi di cura e allo sviluppo di soluzioni digitali sia in Italia che a livello internazionale. Il software di Palantir - prosegue la nota - aiuterà ad accelerare il percorso intrapreso da Generator Rwd e dei suoi partner finalizzato a un utilizzo sempre più efficace dei dati per la generazione di nuove evidenze in molti ambiti di ricerca clinica. “La sanità si trasforma e innova anche grazie all'apporto della valorizzazione dei dati tramite l'intelligenza artificiale e questa tendenza sarà in costante aumento nei prossimi anni”, dichiara Andrea Galvagni, Responsabile Italia di Palantir Technologies. “Gli operatori del settore – prosegue - sono sempre più determinati a utilizzare efficacemente i dati per progettare nuove terapie, migliorare la qualità delle cure e l'efficacia dei trattamenti. Il team Palantir è orgoglioso di supportare leader globali come il Policlinico Gemelli, fornendo il meglio delle proprie tecnologie per realizzare la missione di ricerca e innovazione di questa prestigiosa istituzione sanitaria”. “La Real World Evidence sta costantemente crescendo a supporto della ricerca clinica. Integrando Foundry nell'ambiente operativo sviluppato nel laboratorio Generator Rwd, intendiamo accelerare i progetti per generare risultati sempre più accurati ed efficaci”, afferma il professor Vincenzo Valentini, direttore scientifico del centro generator e direttore del dipartimento diagnostica per immagini, radioterapia oncologica ed ematologia del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs. “Il valore aggiunto del software Palantir e le competenze sull'innovazione legata ai dati arricchirà i prodotti e servizi che stiamo realizzando in co-sviluppo con i nostri partner di industria”, conclude Alfredo Cesario, amministratore delegato di Gdmh (Gemelli digital medicine & health). (segue) (Rer)