I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Trasporti: Gualtieri, oltre 24mila richieste Metrebus under 19 in 30 ore, straordinario successo - Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sui social commenta i dati dell'abbonamento under 19, le cui domande sono partite ieri nella Capitale. "Oltre 24mila richieste di Metrebus under 19 in 30 ore: uno straordinario successo di cui siamo molto contenti e che conferma la bontà della nostra iniziativa rispondendo al bisogno di mobilità a basso costo per tantissimi giovani. Forza ragazzi, continuate ad abbonarvi", scrive Gualtieri. (segue) (Rer)