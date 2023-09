I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: tenta di rapinare anziana ma viene pestato in strada, ancora violenza al Quarticciolo - Ancora violenza nel quartiere Quarticciolo, Municipio Roma V. In un video, diventato virale sui social, si vede un gruppo di cittadini che a calci, pugni e colpi di casco aggredisce un giovane che aveva tentato di rapinare un'anziana signora. Giustizia fai da te in strada con tanto di calci volanti e colpi in pieno viso. In pochi, si vede, tentano di dividere e difendere il ladro con il volto ormai coperto dal sangue. Una donna, la voce che commenta nel filmato tutta la vendetta, si preoccupa dell'auto della figlia, parcheggiata a due passi da dove si sta consumando la violenza. Un'altra donna partecipa al linciaggio fisicamente "armata" di casco. Una serie di colpi che non si placano neanche quando il ragazzo cade a terra, raggiunto da una raffica di calci. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno arrestato il giovane per rapina. Non è la prima volta che al Quarticciolo accadono fatti di questo tipo. Il primo settembre scorso era stata la presidente dell'Assemblea capitolina a sollevare la questione. Nel filmato, che una cittadina le aveva girato, si vedono alcune persone litigare negli spazi di uno spartitraffico: le persone si insultano e si lanciano bottiglie di vetro mentre le auto transitano sulle carreggiate limitrofe. La presidente Celli, presa visione dei fatti, ha scritto al prefetto di Roma, Lamberto Giannini, perché vengano adottati provvedimenti urgenti anche di concerto con il governo. "Nel video girato da una cittadina del Quarticciolo qualche giorno fa si vedono scene di violenza incontrollata che avvengono ormai con frequenza anche sotto gli occhi di tante persone che assistono purtroppo impotenti, di giorno così come di notte - spiega Celli -. Le famiglie chiedono solo di poter vivere il loro quartiere in tranquillità. L'amministrazione capitolina sta facendo la sua parte, nei limiti delle sue competenze". Per questo "ho inviato, personalmente, una lettera al prefetto di Roma segnalando l’ultimo episodio - chiarisce Celli - e chiedendo di adottare provvedimenti urgenti. Tocca innanzitutto al governo di centrodestra di Giorgia Meloni e al ministro Piantedosi dare una risposta decisa e determinata alla questione sicurezza che è sentita in particolar modo nelle aree periferiche della nostra città. Chiediamo di aiutarci per risolvere questa situazione e di intervenire con forza e di farlo presto. Le romane e i romani - conclude - non possono essere abbandonati, ma chiedono un rafforzamento della presenza dello Stato e dei controlli, sia in termini di prevenzione sia di contrasto, per assicurare legalità e vivibilità". (Rer)