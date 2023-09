Senato: Quartapelle (Pd), per posti delicati servirebbe "nulla osta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tutti i grandi Paesi europei i candidati a posti delicati nella macchina dello Stato sono valutati per le competenze (e ci mancherebbe!) e ricevono anche un nulla osta di sicurezza. Possibile che i concorsi parlamentari non prevedano nulla di simile?". Lo scrive su X (ex Twitter) la deputata democratica e vicepresidente della commissione Esteri della Camera, Lia Quartapelle, postando l'articolo di Repubblica.it in cui si legge: "La russa Irina Osipova, fan putiniana e sovranista, vince il concorso al Senato: sarà impiegata di palazzo Madama. Assunta dal 1 novembre la figlia 35enne dell'ex direttore del centro russo di scienza e cultura della Capitale. Nel 2016 si candidò con Fratelli d'Italia alle comunali di Roma. Interprete di Salvini a Mosca, sui social foto con affiliato alla Wagner".(Rin)