Messico: Lopez Obrador sabato in Cile, eviterà spazio aereo del Perù (2)

- Il governo Lopez Obrador ritiene illegittime le procedure con cui Dina Boluarte è divenuta presidente del Perù, a scapito di Pedro Castillo. Una postura ripetuta in più occasioni, che ha portato il parlamento di Lima a decretare il presidente messicano "persona non grata". Non "chiediamo lo spazio aereo perché non vogliamo che il nostro Paese sia coinvolto in uno scandalo, e che ce lo neghino. È meglio agire in modo precauzionale, non ci mettiamo nei guai con nessuno e non mettiamo neanche in difficoltà le autorità del Perù". Lopez Obrador volerà in Cile sabato sera, al termine della Conferenza latinoamericana e caraibica sulle droghe che si tiene in Colombia. A Santiago, il presidente messicano sarà ospite delle cerimonie per il 50mo anniversario del colpo di Stato contro Salvador Allende. (segue) (Mec)