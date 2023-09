Messico: Lopez Obrador sabato in Cile, eviterà spazio aereo del Perù (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mozione approvata a fine maggio dal parlamento peruviano, si parla di "costante e ripetuta ingerenza" negli "affari interni" del Paese, "un fatto che viola la nostra sovranità”. Lo scorso febbraio anche il presidente della Colombia, Gustavo Petro, era stato dichiarato persona non grata per le sue critiche alla presidente in carica Boluarte. Per Lopez Obrador, Boluarte è una "usurpatrice" che deve restituire a Pedro Castillo, arrestato il 7 dicembre per presunta sovversione, il ruolo di presidente che aveva ottenuto grazie a una elezione "libera e democratica". Boluarte non "è legalmente e legittimamente presidente del Perù", ha detto. (segue) (Mec)