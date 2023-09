Campania: Sommese (Azione) su stop numero chiuso Medicina, Regione accetta questa sfida e inaugura modus operandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Campania “accetta questa sfida e anche questo messaggio che viene dato fortemente al governo nazionale”. Lo ha detto il consigliere regionale campano Giuseppe Sommese, di Azione, in riferimento allo stop al numero chiuso alla facoltà di Medicina al centro di una proposta di legge da mandare alle Camere dopo il via libera odierno del Consiglio regionale della Campania. “Approviamo questa proposta in maniera unanime e ci auguriamo che questo modus operandi per quanto riguarda temi che interessano i cittadini possa essere come metodo condiviso anche per quanto riguarda proposte strutturali in futuro”, ha concluso Sommese. (Ren)