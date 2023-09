Usa: gran giurì pubblica rapporto su interferenze elettorali in Georgia, chiesta anche incriminazione del senatore Lindsey Graham

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran giurì della contea di Fulton che ha coordinato le indagini sulle interferenze elettorali di Donald Trump e dei suoi alleati in Georgia, dopo le presidenziali del 2020, si è espresso a favore dell’emissione di accuse nei confronti del senatore repubblicano Lindsey Graham, anche se per il momento ciò non ha portato ad una incriminazione. Le opinioni del gran giurì sono contenute all’interno di un rapporto presentato lo scorso gennaio alla procuratrice distrettuale della contea, Fani Willis, e pubblicato oggi dal giudice. Nel rapporto, il gran giurì sostiene le accuse presentate dalla Willis, esprimendosi a favore dell’incriminazione di Trump per cospirazione, tesa a bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Il rapporto è stato pubblicato tre settimane dopo l’incriminazione di Trump e di altre 18 persone, per racket e cospirazione. Oltre a Graham, il gran giurì si è espresso a favore dell’incriminazione di due avvocati di Trump, Cleta Mitchell e Boris Epshteyn; l’ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Michael Flynn; e gli ex senatori David Perdue e Kelly Loeffler. (Was)