Decreto Caivano: Ostellari, migliora sicurezza con trasferimento detenuti maggiorenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto legge contro la criminalità giovanile assume una norma sull'ordinamento penitenziario minorile. I maggiorenni, ristretti negli istituti per minorenni, saranno trasferiti nel carcere per adulti in merito ad atti incompatibili con le attività trattamentali o se si avvalgono dello stato di soggezione indotto negli altri detenuti. “Grazie a questa nuova norma, che funzionerà anche da deterrente, miglioreranno la sicurezza e l'armonia negli Istituti penali per minorenni italiani”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari. “Il dispositivo adottato - aggiunge Ostellari - si è reso necessario dopo un attento confronto con i direttori e i comandanti degli istituti per minorenni, alcuni rappresentanti del personale e delle associazioni di volontariato. Gran parte dei maggiorenni e dei giovani adulti, ristretti sino al compimento del 25mo anno di età nelle carceri minorili per reati commessi prima del compimento dei 18 anni, possono costituire un riferimento positivo per i detenuti più giovani. Tuttavia - conclude - una parte minoritaria di questi soggetti turba l'ordine e ostacola i progetti di educazione e avviamento al lavoro”. Rieducazione e rigore tornano finalmente protagonisti". (Rin)