Decreto Caivano: D'Orso (M5s), zero su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Caivano del governo Meloni "punta solo sulla repressione, con alcune misure che, in base alle bozze che circolano, coincidono con le idee del Movimento cinque stelle e altre misure inutili o dannose. Non c'è niente per la prevenzione e il recupero sociale dei minori". Lo afferma la deputata del M5s, Valentina D'Orso, capogruppo in commissione Giustizia alla Camera. "Per fortuna mercoledì alla Camera abbiamo approvato in maniera trasversale la pdl su bullismo e cyberbullismo, che ho contribuito a scrivere - prosegue la parlamentare . In questo testo, ora all'esame del Senato, riscriviamo le misure rieducative di competenza del tribunale per i minorenni che sono un formidabile strumento che consente di intercettare per tempo i primi segnali di devianza o disagio minorile, di intervenire tempestivamente per portare i ragazzi e le ragazze dentro un percorso di recupero. Queste misure consistono in percorsi di mediazione tra il bullo/stalker e la sua vittima. In altri casi, il tribunale potrà invece disporre un progetto personalizzato rieducativo e riparativo sotto la direzione dei servizi sociali. Abbiamo previsto che alla stesura del progetto partecipino i genitori e che ai genitori stessi sia riservato un sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. Questi progetti dovranno avvalersi delle associazioni del terzo settore, perché spesso fare un'esperienza nel sociale può essere più formativo di tante altre iniziative". D'Orso aggiunge: "Con un mio emendamento è stato esplicitato che il progetto potrà prevedere anche la frequenza di tutte quelle attività, come lo sport o i laboratori teatrali e musicali, capaci di canalizzare l'aggressività, di insegnare come fare squadra, di sviluppare percorsi di introspezione e creatività. Si approvi velocemente e definitivamente il testo al Senato: è in quel testo che ci sono - come riconosciuto da tutte le forze politiche - strumenti davvero utili. E si stanzino risorse adeguate per assicurare in ogni scuola psicologi e pedagogisti". (Rin)