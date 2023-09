Infrastrutture: Borghi (Az-Iv), ferrovie fondamentali, servono pianificazione e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del gruppo parlamentare Italia Viva-Azione-Renew Europe al Senato, Enrico Borghi, ha effettuato nella mattinata odierna un sopralluogo al Terminale logistico Busto Arsizio-Gallarate. Il senatore ha effettuato un confronto con i responsabili della società Hupac che gestisce l'infrastruttura assicurando attraverso il trasporto combinato via treno il collegamento tra il nord Italia e i principali porti di Belgio, Paesi Bassi e Germania. È quanto si legge in un comunicato. Al termine dell'incontro, il senatore Borghi ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Questa visita odierna fa parte del percorso di confronto con le realtà interessate in vista delle disposizioni europee che prevedono il trasferimento su ferro del 30 per cento del traffico merci oltre i 300 km entro il 2030 e del 50 per cento entro il 2050. Ciò significa un adeguamento delle nostre infrastrutture, delle nostre capacità industriali, delle nostre attività professionali per cogliere le opportunità di questa nuova fase. Dovremo vincere la spinta tedesca che non sente come prioritario il collegamento nord-sud, che vede in Italia tre reti TEN-T, e dovremo lavorare in termini di pianificazione e di investimenti di prospettiva. Serve, ad esempio, evitare ciò che sta accadendo sul versante automobilistico nel Monte Bianco in vista delle future manutenzioni ferroviarie (penso al blocco del Sempione nell'agosto 2024), sia lavorare sui colli di bottiglia esistenti (sempre sulla linea del Sempione, la strozzatura della galleria elicoidale di Varzo e il disassamento tra i binari che non consentono la praticabilità di questa linea oltre una determinata capacità, rendendola così non attrezzata per gli sviluppi futuri dei traffici). La modernizzazione delle reti ferroviarie è oggi un tema essenziale, per cogliere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e generare buona occupazione sui territori", ha concluso il senatore Borghi. (Com)