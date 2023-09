Comuni: Aurigemma ad Anci Lazio, la Regione sarà la casa di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Ventotene "è partita la nascita di una nuova Europa e da Ventotene deve partire la riqualificazione di una nuova regione, che deve diventare la casa di tutti i comuni". Con queste parole il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha dato inizio alla V edizione del Ventotene Training Camp di Anci Lazio. "Dal Pnnr al Psn, dobbiamo essere in grado di sviluppare e di utilizzare tutte le risorse pubbliche per riqualificare i nostri territori. Insieme ad Anci Lazio, dobbiamo mettere in campo tutte le sinergie possibili per consentire di dotare le amministrazioni di tecnici qualificati, che possano supportare nella fase progettuale le richieste di ogni territorio. A breve saremo pronti con una piattaforma, che consentirà di creare un'interfaccia quotidiana con le esigenze che emergeranno dagli amministratori dei nostri territori", conclude Aurigemma.(Com)