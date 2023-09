Cina-Usa: Pechino avverte, eventuali sanzioni su Huawei rafforzeranno nostra autosufficienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il microchip, battezzato Kirin 9000s, sarebbe stato appositamente realizzato sulla base delle esigenze di Huawei: l'azienda, che aveva conseguito una pericolosa posizione di leadership globale nel campo delle apparecchiature per il 5G, è dovuta sopravvivere negli ultimi anni all'estromissione parziale dalle catene di fornitura tecnologiche statunitensi, diventando suo malgrado un vero e proprio simbolo del processo di "disaccoppiamento" economico tra le due maggiori potenze mondiali. Come e se Smic sia stata davvero in grado di sviluppare e produrre autonomamente un processore a sette nanometri è oggetto di dibattito e il sospetto che il traguardo di Smic sia stato raggiunto aggirando o violando parte delle restrizioni statunitensi è forte. Alle prime analisi approfondite, però, il nuovo processore di Smic sembra esibire una microarchitettura peculiare, segno che l'azienda ha effettivamente intrapreso un processo di sviluppo almeno parzialmente autonomo. Smic aveva annunciato di aver sviluppato una tecnologia di produzione di microchip a sette nanometri già nel 2020, e lo scorso anno ha persino sostenuto di essersi dotata di un processo per produrre chip a cinque nanometri, vicini ai limiti massimi di miniaturizzazione offerti dalla tecnologia basata sul silicio. (Cip)