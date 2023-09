Veneto: Pd, presentata interrogazione su ricadute economiche pista bob Olimpiadi 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo stati in sopralluogo, accompagnati da un gruppo di residenti, presso l'area del cantiere dove è in demolizione la vecchia pista da bob di Cortina. E abbiamo preso visivamente atto della insostenibilità ambientale della nuova opera. Basta soltanto guardare al bellissimo lariceto, costituito da alberi secolari, che verrebbe distrutto. Una insostenibilità cui si aggiunge quella economica, attorno alla quale esigiamo il chiarimento di un nodo cruciale: chi pagherà i soldi di manutenzione, pari a 45 milioni di euro nei prossimi 30 anni?". A domandarlo sono i consiglieri regionali veneti del Partito democratico, Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon, che hanno annunciato di aver presentato un'interrogazione relativa alle ricadute economiche della nuova pista da bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. "Oltre al costo di realizzazione, pari a 124 milioni di euro - hanno sottolineato - l'impianto richiederà un esborso annuo di 1,5 milioni di euro per le sole manutenzioni. Tutto questo, mentre il Cio ci dice da oltre un anno di non sprecare risorse, individuando Innsbruck come sede appropriata. Infatti, con appena 10-15 milioni al posto dei 124 si può adeguare alle gare olimpiche la pista austriaca, risparmiando ben 110 milioni in opere e oltre 45 in future manutenzioni. Ribadiamo la domanda cruciale. Chi pagherà i 45 milioni di euro di manutenzioni? Il comune di Cortina? La provincia di Belluno? Tutti i cittadini del Veneto? Esigiamo risposte". (Rev)