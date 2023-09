Sardegna: costi carburanti, agevolazioni anche per le imprese autotrasporto dell'Isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le imprese dell’autotrasporto dell’Isola potranno usufruire dei 300 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture per mitigare l’impatto dell’aumento del costo del carburante, con un recupero del credito d’imposta che va dal 12 per cento al 28 per cento sugli acquisti di gasolio effettuati nel secondo semestre dell’anno scorso. Lo ricorda Confartigianato Trasporti Sardegna che precisa anche come le domande potranno essere presentate da lunedì 11 settembre per il trasporto in conto proprio, da giovedì 14 per il trasporto persone e da lunedì 18 per il trasporto in conto terzi. L’Associazione degli Autotrasportatori Artigiani, in tutta la Sardegna, garantisce agli interessati il servizio di assistenza per la predisposizione e la presentazione delle istanze. Dei 300 milioni a disposizione, 200 milioni saranno per il trasporto merci conto terzi, 85 milioni per il trasporto di merci in conto proprio e 15 milioni per il settore del trasporto di persone. “Il risultato arriva a seguito dei nostri continui e ripetuti appelli – commentano da Confartigianato Trasporti Sardegna – per lo sblocco urgente delle misure concordate per far fronte all’aumento del prezzo del carburante”. “Ricordiamo – proseguono dall’Associazione – che il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano come oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”. Queste le date di presentazione delle domande con le percentuali di credito autorizzate: per il Trasporto in Conto Proprio: Dalle ore 15:00 del 11 settembre alle ore 23:59 del 29 settembre 2023, le aziende con sede in Italia che utilizzano veicoli per il trasporto in conto proprio di categoria Euro 5 o superiore potranno presentare le domande. Queste istanze mirano a ottenere un credito di imposta del 28 per cento, riferito agli acquisti di gasolio effettuati nel primo trimestre del 2022. (segue) (Rsc)