Sardegna: costi carburanti, agevolazioni anche per le imprese autotrasporto dell'Isola (2)

- Per il Trasporto Persone: Dal 14 settembre 2023 alle ore 15:00 fino al 4 ottobre 2023 alle ore 23:59, le imprese italiane che operano con veicoli destinati al trasporto di persone di categoria Euro 5 o superiore potranno presentare le loro domande. Il credito di imposta, pari al 12 per cento, sarà applicato agli acquisti di gasolio effettuati nel secondo semestre del 2022. Per l’Autotrasporto merci per conto di terzi: dalle ore 15 di lunedì 18 settembre e fino a venerdì 6 ottobre sarà possibile presentare le domande di contributo relative agli acquisti di gasolio sostenuti nel secondo trimestre del 2022. Possono accedere all’intervento le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi che hanno sede legale o stabile organizzazione in Italia. Il contributo è riconosciuto nella misura del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Le imprese interessate, tramite i titolari, dovranno avere a disposizione i dati anagrafici aziendali e le fatture di acquisto del gasolio relative al periodo di riferimento. Successivamente, andrà presentata la domanda per accedere all’agevolazione attraverso l’apposita piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questa fase l’impresa dovrà collegarsi identificandosi con il proprio SPID, CIE o CNS per prenotare la richiesta di contributo. Considerato come l’accesso all’agevolazione sia ammesso fino ad esaurimento delle risorse stanziate, Confartigianato Trasporti Sardegna suggerisce di presentare l’istanza immediatamente con l’apertura della propria finestra utile. (Rsc)