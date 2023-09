Ucraina: Podolyak, non ha senso parlare di una mediazione di papa Francesco, è filorusso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione filorussa di papa Francesco mina il suo ruolo di mediazione nella guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, intervistato dall’emittente "Ucraina 24". "Non ha senso parlare di un mediatore chiamato Papa se lui assume una posizione filo-russa abbastanza ovvia a tutti", ha affermato Podolyak. “Il Vaticano non può avere alcuna funzione di mediazione perché sarà una funzione che inganna l’Ucraina e la giustizia", ha continuato il consigliere presidenziale Podolyak, esprimendo la convinzione che Kiev non può ricevere una "valutazione equa" da parte del Vaticano nella situazione attuale. Podolyak si è così espresso a seguito dell’intervento che il Papa ha fatto il 25 agosto in videocollegamento a un incontro della gioventù cattolica russa. In quell’occasione il pontefice ha esortato i giovani a "non dimenticare di essere eredi della Russia, un grande Paese, della sua storia, dei suoi santi e di grandi figure culturali". (Kiu)