Libano: coordinatrice speciale Onu elogia sforzi ministro Esteri per rinnovo mandato Unifil

- La coordinatrice speciale delle Nazioni Unite per il Libano, Joanna Wronecka, ha accolto con favore il fatto che il ministro degli Esteri libanese uscente, Abdallah Bou Habib, si sia recato la scorsa settimana a New York per monitorare personalmente il processo di rinnovo del mandato della missione Onu di interposizione nel Libano del sud (Unifil). Lo ha reso noto l'agenzia di stampa libanese "Nna". Nel loro incontro di oggi, Wronecka e Bou Habib hanno sottolineato "l'importanza di continuare il coordinamento tra l'Unifil e le autorità libanesi in conformità con quanto stabilito nella nuova risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza e in conformità con l'accordo Sofa" (che regola la presenza di personale di uno o più paesi Nato sul territorio di un altro paese). I due hanno anche evidenziato la necessità di "trovare una soluzione per i restanti punti di confine terrestri", al fine di migliorare la stabilità nel sud e preservare i diritti del Libano. (Lib)