Germania: il Bundestag approva la legge sulla transizione energetica nelle abitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato il progetto di legge del governo federale sulla transizione energetica negli impianti di riscaldamento delle abitazioni. Dal primo gennaio del 2024, i sistemi di nuova installazione dovranno essere alimentati per almeno il 65 per cento con energie rinnovabili. Tuttavia, sono previste diverse eccezioni a tale limite temporale. Per gli impianti esistenti, dovranno essere elaborati piani di riscaldamento comunali e non vi è alcun obbligo immediato di sostituzione. Le caldaie a gasolio o gas con difetti andranno sostiuite entro un massimo di 13 anni. Alla transizione energetica lo Stato parteciperà con sussidi che copriranno dal 30 al 70 per cento dei costi. Il riscaldamento a legna rimane consentito e i locatari potranno farsi carico degli impianti di nuova generazione mediante l'aumento dei canoni d'affitto. (Geb)