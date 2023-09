Imprese: presentata quarta edizione inchiesta congiunturale Club degli Orafi Italia - Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi, in un incontro ospitato da VicenzaOro, la quarta edizione dell’inchiesta congiunturale realizzata dal Club degli Orafi Italia, in collaborazione con la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. I risultati dell’inchiesta – riferisce una nota – offrono una visione aggiornata e originale degli operatori e permettono di integrare e completare le statistiche ufficiali del settore. L’indagine è stata realizzata a giugno con l’obiettivo di raccogliere le attese sul 2023 in termini di fatturato, investimenti e di approfondire le sfide competitive che il comparto sta affrontando. Le statistiche e le rilevazioni attestano che dopo i brillanti risultati dell’ultimo biennio, il settore dell’oreficeria conferma risultati molto positivi anche nel 2023: nei primi sei mesi dell’anno ha mostrato una crescita in termini di fatturato (+10,2 per cento), migliore del sistema moda e della media del manifatturiero italiano. Si conferma centrale l’elevata competitività sui mercati internazionali: nei primi cinque mesi del 2023 le esportazioni di gioielli in oro hanno superato i 4 miliardi di euro, in crescita del 9 per cento in valore e del 2 per cento in quantità. Le attese degli operatori in termini di fatturato per il 2023 si confermano positive con il 39 per cento dei rispondenti che prevede un incremento del fatturato con una percentuale sostanzialmente allineata alla rilevazione di fine 2022 (44 per cento), a dimostrazione di una tenuta delle aspettative; la revisione più significativa ha riguardato il mercato interno da parte delle imprese di minori dimensioni (dal 36 per cento che prevedevano una crescita nella rilevazione di dicembre la percentuale scende al 23 per cento), mentre le attese sono state riviste al rialzo dalle imprese medio-grandi in riferimento ai mercati esteri (da 61 per cento a 67 per cento). (segue) (Com)