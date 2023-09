Imprese: presentata quarta edizione inchiesta congiunturale Club degli Orafi Italia - Intesa Sanpaolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ulteriore fattore a sostegno della competitività del settore si ricava dalle prospettive sugli investimenti: un rispondente su tre ha indicato un incremento negli investimenti rispetto all’anno precedente, con punte del 42 per cento per le imprese più grandi; i fattori di spinta che maggiormente supporteranno queste evoluzioni riguardano gli stimoli del contesto competitivo (indicato dal 40 per cento dei rispondenti), l’andamento della domanda (37 per cento per la domanda estera e 34 per cento per la domanda domestica) e l’acquisto di macchinari e tecnologie (31 per cento); il campione risulta poco stimolato per le scelte di investimento dagli incentivi fiscali (17 per cento). I fattori di successo caratterizzanti il made in Italy nel quale si riconoscono maggiormente le imprese del campione riguardano la qualità indicata da circa tre rispondenti su quattro (74 per cento), l’artigianalità della produzione (66 per cento) e la professionalità della manodopera che rappresenta un fattore di successo per più della metà del campione (51 per cento). Non a caso, dunque, le imprese indicano tra le principali criticità il reperimento della manodopera percepito come ostacolo dal 75 per cento delle imprese medio-grandi. Permangono inoltre preoccupazioni per l’andamento della domanda e l’aumento dei costi delle materie prime e semilavorati. Giorgio Villa, presidente del Club degli Orafi Italia, ha dichiarato: “L’edizione di giugno dell’indagine sul sentiment degli imprenditori del settore orafo conferma ancora una volta le previsioni positive, in particolar modo per le aziende medio-grandi e per il mercato estero. Nonostante l’incertezza, un’impresa su tre ha deciso di aumentare gli investimenti: le imprese di minori dimensioni mirano con questo a rispondere al contesto competitivo in continua evoluzione. Per le aziende medio-grandi, l’inclinazione agli investimenti è principalmente legata all’evoluzione dei mercati internazionali e all’aggiornamento tecnologico e dei macchinari. (segue) (Com)